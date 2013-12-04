سيف بن زايد يلتقي الجوكر وباحثة من شرطة أبوظبي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه أخيراً، كلاً على حدة، محمد الجوكر نائب رئيس تحرير صحيفة البيان الإماراتية، وتسلم سموه منه نسخة من كتاب "رجال صنعوا أبطال من التأسيس إلى التتويج" ، وموزة الشحي من قسم الدعم الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة زايد.

ويتناول كتاب "رجال صنعوا أبطال من التأسيس إلى التتويج" مسيرة الأسر الحاكمة في الإمارات ودعمها للحركة الرياضية والقطاع الشبابي، حيث يعدّ موسوعة وطنية توثيقية مهمة تقع في 454 صفحة يوثق فيها الباحث والمؤرخ محمد الجوكر دور الأسر الحاكمة، ودعمها لمسيرة الشباب والرياضة تزامناً مع احتفالات البلاد باليوم الوطني الثاني والأربعين .

ويتناول أحد فصول الكتاب مسيرة ودعم المغفور له "بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والمغفورله "بإذن الله" الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والمغفور له "بإذن الله" الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، لقطاع الشباب والحركة الرياضية ومكارم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من أصحاب السمو أولياء العهود، في دعم القطاع الشبابي والحركة الرياضية.

واشتمل الكتاب على فصل تضمن الدعم الذي يوليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للحركة الرياضية .

ورحب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمثل هذه الأعمال التوثيقية التي تخدم الحركة الرياضية؛ متمنياً سموه التوفيق للكاتب.

وتسلّم سموه من الباحثة موزة الشحي، من قسم الدعم الأمني بشرطة أبوظبي، شهادة الماجستير واطلع على أهداف الدراسة وما قامت به من تطبيق دراستها في التخطيط الاستراتيجي بإعداد مسوّدة الخطة الاستراتيجية لقسم الدعم الأمني؛ بالإضافة لكتيب تعريفي عن القسم شاركت في إعداده وتم توزيعه في مؤتمر الشرطة النسائية الإقليمي الثاني الذي نظم أخيراً في مدينة أبوظبي.

وثمّن سموه جهود الباحثة في رسالة الماجستير ومشاركتها الفعالة في إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية لقسم الدعم الأمني، وحثّها على تقديم المزيد من التميز في عملها متمنياً لها التوفيق والنجاح.

من جانبها أعربت الباحثة عن اعتزازها باهتمام ودعم سموه لمنتسبي جهاز الشرطة في الحصول على أعلى الدرجات العلمية، مؤكدة أنه يشكل لها حافزاً لاستكمال دراسة الدكتوراة والاستمرار في مضاعفة جهودها وتطوير عملها .

حضر اللقاءين كل من الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء ناصر لخريباني النعيمي؛ الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات، واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مدير عام الإدارة العامة للجودة الشاملة في القيادة العامة لشرطة دبي، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير.

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