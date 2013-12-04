حمدان بن محمد يعتمد قرارا بشأن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 31 لسنة 2013 بشأن تعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة "مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر" في دبي .

فقد تقرر تعيين السيد عبدالرحمن حارب راشد الحارب بدلاً من السيد صالح سعيد لوتاه وتعيين السيد عبد الرزاق عبدالله إبراهيم العبدالله بدلاً من السيد عارف عبدالله الهرمي.

كما أصدر سموه القرار رقم 33 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم 3 لسنة 2011 بشأن "اللجنة الدائمة لشؤون العمال" في إمارة دبي.

ونص القرار على استبدال نص المادة رقم 1 من القرار الأصلي والخاصة بتشكيل اللجنة الدائمة المُلحقة بالمجلس التنفيذي في حين فصلت المادة الجديدة تشكيل اللجنة حيث تضم إلى جانب الرئيس ونائبه ستة أعضاء ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية باختصاص اللجنة.

ويعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشرا في الجريدة الرسمية.

إلى ذلك أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2013 بتعيين السيد منصور جمعه ناصر بوعصيبة نائباً للمدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء".

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