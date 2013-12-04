خليفة ومحمد بن راشد يستقبلان وزير الخارجية الإيراني

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلسالوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كل على حدة، معالي محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يزور البلاد حاليا في إطار جولة خليجية.



> فقد استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في قصر الروضة في مدينة العين قبل ظهر اليوم.. معالي محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بالوزير معربا سموه عن ترحيب دولة الإمارات بالتطورات التي تشهدها إيران وتوقيعها اتفاقا تمهيديا بشأن برنامجها النووي السلمي.. مؤكدا سموه أن دولة الإمارات تتطلع الى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة و التعاون بين دولها لما فيه مصلحة شعوبها.

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> وتطرق صاحب السمو رئيس الدولة خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني إلى العلاقات بين البلدين والعلاقات الخليجية الإيرانية إضافة الى مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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> وحمل صاحب السمو رئيس الدولة وزير خارجية إيران تحياته الى فخامة الرئيس الإيراني حسن روحاني متمنيا له موفور الصحة وللشعب الإيراني التقدم والرقي.

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> ونقل الوزير الإيراني الى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات فخامة الرئيس روحاني وتقدير إيران لمواقف دولة الإمارات و ترحيبها بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته إيران مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي السلمي.

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> كما نقل الوزير محمد جواد دعوة الرئيس روحاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة لزيارة طهران وقبلها سموه شاكرا على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

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> وقدم الوزير الإيراني التهاني لدولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين وفوز دبي باستضافة إكسبو 2020 متمنيا لها ولشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .

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> كما نقل وزير خارجية ايران موقف الحكومة الايرانية الجديدة برئاسة حسن روحاني وسعيها الى تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية مؤكدا أن إيران تعطي أهمية فائقة للعلاقات مع جيرانها وخصوصا دولة الإمارات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه بزعبيل قبل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية .. معالي محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي نقل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة السيد حسن روحاني.

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> وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الأهمية المشتركة وسبل تعزيز علاقات التعاون وحسن الجوار بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والسلام العالمي ومصالح الشعبين الجارين.

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> كما تطرق الحديث بين سموه والوزير الإيراني إلى موضوع الاتفاق الذي وقع مؤخرا بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني.

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> وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعوة من الوزير محمد جواد ظريف لزيارة طهران وقبلها سموه شاكرا.

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