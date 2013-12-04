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السيطرة على حريق في مستودع ملابس بأبوظبي

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السيطرة على حريق في مستودع ملابس بأبوظبي السيطرة على حريق في مستودع ملابس بأبوظبي

سيطرت فرق الإطفاء في الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي على حريق شب في مستودع للملابس والملابس البلاستيكية بأحد المراكز التجارية بأبوظبي مساء أمس ونجحت في منع امتداد النيران للمستودعات والمحلات الأخرى المجاورة في المركز من دون حدوث وفيات أو إصابات بشرية.

وقال النقيب عبدالله التميمي رئيس قسم العلاقات العامة وخدمة العملاء في الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي إن مركزي التدخل السريع - الفلاح والمدينة تعاملا مع الحريق وتمكنا من إطفائه والسيطرة على النيران بصورة سريعة وتم إجراء عملية التبريد نظراً لطبيعة المواد المحترقة وذلك للتأكد من عدم نشوب النيران مرة أخرى.. وما زال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحريق.

ودعا أصحاب المحال التجارية إلى التقيد باشتراطات السلامة التي حددتها الجهات المختصة عند تخزين الملابس والمواد البلاستيكية  وضرورة توافر أجهزة كشف الدخان وعدم وضع أي عوائق على النوافذ وتوفير طفايات حريق مناسبة وتوزيعها في الأماكن المخصصة لها والاهتمام بصيانتها والتأكد من صلاحيتها للعمل. 

وشدد على توفير التهوية الجيدة للمخازن خصوصاً تلك التي تتضمن مواد قابلة للاشتعال ومواد كيميائية تتأثر بارتفاع درجات الحرارة.
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