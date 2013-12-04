بالوتيلي: سأحاول أن أغير بعض سلوكياتي

أكد الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق ميلان أنه سيحاول تغيير بعض سلوكياته داخل الملعب بعد المشاكل الكثيرة التي تعرض لها اللاعب بسببها.

وكان بالوتيلي قد أثار الجدل مؤخرا بعد أن اتهم نيكولاس سبولي مدافع كاتانيا بتوجيه إهانات عنصرية له خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأحد في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال بالوتيلي لصحيفة بوني نوتيسي "مقارنة بالماضي أشياء كثيرة تغيرت، سأحاول أن أغير سلوكيات معينة ولكنني سأبقى هنا".

وأضاف "أضع في ذهني الاستقبال الحار من الجمهور عندما أتيت هنا".

وكان بالوتيلي قد قاد ميلان لفوز على كاتانيا 3-1 وهو الانتصار الذي كسر سلسلة النتائج المخيبة التي يحققها الفريق مؤخرا.

وتابع "جميع المدربين الذين عملت معهم لعبوا دورا مختلفا .. مانشيني كان مثل والدي ومورينيو كان محفز رائع أمام أليجري فهو زميل بالفريق".

يذكر أن بالوتيلي قد انضم إلى ميلان في يناير الماضي قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.