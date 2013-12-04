رونالدو: بلاتيني يحاول استفزازي

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الفرنسي ميشيل بلاتيني يحاول استفزازه بعد أن صرح رئيس الاتحاد الأوروبي أن (فيفا) قد أجل ميعاد التصويت على الكرة الذهبية من أجل التصويت لمهاجم ريال مدريد.

وقال رونالدو للصحفيين "أعتقد أن بلاتيني يحاول استفزازي ولن أرد، في يوم تسليم الكرة الذهبية قد أكون في إسبانيا أو زيورخ أو قد أكون متواجدا في ماديرا".

ويتواجد رونالدو حاليا في مدينة ماديرا البرتغالية مسقط رأسه إذ يفتتح المتحف الخاص به مستغلا فترة الراحة التي أعطاها له ريال مدريد بعد إصابته الأخيرة.

وكان رونالدو قد ألمح لإمكانية غيابه عن مراسم تسليم الكرة الذهبية والمقرر إقامتها يوم 13 يناير المقبل في زيورخ.

ويعد البرتغالي رونالدو أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية مع الفرنسي فرانك ريبري لاعب بايرن ميونيخ والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.