يوسف الخال في مكاتب "سيدتي" بدبي

منذ قليل، استضافت"سيدتي" في دبي الفنان يوسف الخال، فقد قام بجولة في مكاتبها والاستوديو الخاص بها، فاستقبله الجميع بترحاب، والتقطوا معه الصور التذكارية وأثناء تجوله في المكان وجد "رول آب" يحمل صورته ونيكول، فكان سعيداً جداً به، وقال لنا "ضاحكاً: "سأحمله معي إلى لبنان"

يذكر أن زيارة يوسف إلى دبي كانت بمناسبة افتتاح الفيلم اللبناني "بيبي" الذي سيتم هذا المساء في سينما "سيني بليكس" بحضور نجوم الفيلم ونخبة كبيرة من وسائل الإعلام.