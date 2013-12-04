الشيخ محمد بن سحيم: الاستثمارات القطرية مستمرة فى مصر ولم تنقطع

قال الشيخ محمد بن سحيم، رئيس وفد رجال الأعمال القطرى، الذى يزور مصر حاليا، إن الاستثمارات القطرية فى مصر مستمرة، ولم تنقطع فى الفترة الماضية، وأن المستثمرين القطريين مستمرون فى مصر، وأن الوفد القطرى جاء للتعرف على الفرص الاستثمارية التى تعرضها الحكومة المصرية على المستثمرين العرب.

وأضاف بن سحيم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لقاءه مع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، سيناقش جميع القضايا التى من شأنها تعزيز التعاون الاستثمارى المشترك بين الجانبين المصرى والقطرى.

يذكر أن الشيخ محمد بن سحيم، جاء على رأس وفد رفيع المستوى يضم 18 رجل أعمال قطريا، من أجل تلبية دعوة الحكومة المصرية للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار الخليجى، والذى يعقد على مدار يومين، وينتهى غدا الخميس.