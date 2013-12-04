الكويت تستضيف الملتقى العربى للاستثمار 11 ديسمبر الجارى

تستضيف دولة الكويت يومى 11 و12 من شهر ديسمبر الجارى، الملتقى العربى للاستثمار" فجوة جاذبية الاستثمار) برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

ويتناول الملتقى واقع الاستثمار الأجنبى والعربى فى الوطن العربى، والوقوف على أهم معوقات الاستثمار التخطيطية والتشريعية والمؤسسية.

ويهدف الملتقى انطلاقا من فتح باب للحوار، تحقيق عدد من الأهداف من بينها الاستفادة من التجارب العربية الناجحة فى مجال تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبى والعربى واستكشاف واقع الاستثمار، كما يهدف لدراسة السبل العملية من أجل معالجة أوجه القصور القائمة فى البيئة الاستثمارية العربية وإعادة صياغة السياسات الاستثمارية فى الدول العربية، فى إطار سياسات واستراتيجيات الخطط التنموية وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة فى الوطن العربى عموما، والدول المستقبلة لرؤوس الأموال إلى مشروعات شراكة داعمة للعملية التنموية.

يشارك فى المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح وعبد اللطيف الحمد، رئيس الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وعدد كبير من وزراء الاستثمار ورؤساء جهات تشجيع الاستثمار والتخطيط التنموى فى الدول العربية، وممثلو الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية ورجال الأعمال، وممثلو المنظمات الإقليمية ذات الصلة والخبراء من ذوى الاختصاص والشخصيات العامة.