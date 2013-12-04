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تأجيل إعادة محاكمة “مؤمنة كامل” بتهمة سب وقذف أحد القضاة لجلسة 5 مارس

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تأجيل إعادة محاكمة “مؤمنة كامل” بتهمة سب وقذف أحد القضاة لجلسة 5 مارس تأجيل إعادة محاكمة “مؤمنة كامل” بتهمة سب وقذف أحد القضاة لجلسة 5 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب  المنحل لجلسة 5 مارس القادم لاعلانها بالحضور وذلك لإتهامها بسب أحد القضاة اثناء رئاسته للجنة انتخابات مجلس الشعب بالبدرشين عام .2010
> صدر القرار برئاسة المستشار محمد جاد عبدالباسط وعضوية المستشارين محمد محمود محمد وعبدالحميد كامل وأحمد عزيز الفقي بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
> كانت محكمة جنايات الجيزة بهيئة مغايرة قد قضت بمعاقبتها بالحبس شهراً وتغريمها 10 آلاف جنيه بتهمة سب القاضي ووصفها له بأوصاف غير لائقة أثناء حوارها مع أحد الصحفيين بجريدة مستقلة.
> قامت المتهمة بالطعن علي الحكم أمام النقض التي قضت بإعادة محاكمتها أمام دائرة أخري.

 

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