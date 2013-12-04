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الزراعة تعقد 5 مؤتمرات بالمحافظات للاستماع لقضايا الفلاحين

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الزراعة تعقد 5 مؤتمرات بالمحافظات للاستماع لقضايا الفلاحين الزراعة تعقد 5 مؤتمرات بالمحافظات للاستماع لقضايا الفلاحين

الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة

عقدت لجان المتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، 5 مؤتمرات مع المزارعين والمسؤلين في 5 محافظات مختلفة هى “الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية والغربية” تم خلالها الاستماع إلى مشاكل الفلاحين وبحث سبل حلها .

وذكرت وزارة الزراعة في بيانها اليوم ، أنه تم خلال هذه المؤتمرات مناقشة قضايا الأسمدة ومشكلات التوزيع وزراعة وتسويق القمح وتخزينه، وكذلك زراعة الذرة الشامية في وسعى الوزارة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء لسد فجوة الإستيراد.

كما تم إلقاء الضوء أيضا على أهمية تدوير قش الأرز والقضاء على ظاهرة حرقه واستغلاله كمنتج له قيمة، بالإضافة الى تجربة محافظة الغربية في زراعة القطن بطريقة الشتلات والفوائد العائدة من هذه التجربة، ومشروع تسمين العجول ومدى اهتمام الوزارة بالمربى الصغير وتوفير الدعم الكامل له.

وناقشت اللجان مع المزارعين أيضا أهمية تغيير مفهوم الرى بالغمر وتطوير الرى الحقلى مثل المعمول به فى شمال الدلتا، وتم القاء الضوء على المغذات والأسمدة الذكية وأهميتها في انتاج الغذاء الآمن والتى يتم انتاجها بالإدارة المركزية للتشجير، مثل منتج والذى يستخدم كمخصب حيوى للتربة.
> وقد قامت اللجان بالرد على استفسارات وتساؤلات الحضور من المزارعين والمسؤلين الزراعيين، والاستماع إلى مشاكلهم، وإعداد التقرير المفصل عنها لعرضها على الوزير، للتوجيه بإتخاذ الاجراءات اللازمة.

يذكر أن الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلف لجان المتابعة والمرور التى تم تشكيلها مؤخرا، بعمل جولات ميدانية وعقد مؤتمرات ولقاءات مع المزراعين والفلاحين والمسؤلين بقطاع الزراعة بالمحافظات المختلفة، وذلك للتواصل معهم بالشكل المباشر للتعرف على المعوقات التى تواجههم ومناقشة أوضاع المحاصيل الزراعية الحالية وحل المشكلات التى تواجه القطاع.

أ ش أ

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