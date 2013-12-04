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السيسي يتصدر نتائج استطلاع “التايم” لشخصية العام يليه أردوغان بفارق 2%

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السيسي يتصدر نتائج استطلاع “التايم” لشخصية العام يليه أردوغان بفارق 2% السيسي يتصدر نتائج استطلاع “التايم” لشخصية العام يليه أردوغان بفارق 2%

نتائج استطلاع افضل 100 شخصية قبل ساعات من انتهائه

تصدر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح قائمة التايم لاختيار شخصية العام،  بنسبة بلغت 4ر21 % ، تلاه في المركز الثاني رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 4ر19 % ، ثم جائت في المركز الثالث النجمة الأمريكية مايلي سايرس بنسبة 9ر16 % بعد منافسة قوية مع السيسي وأردوغان في الأيام الأخيرة تصدرت فيها القائمة لعدة أيام، وذلك قبل ساعات من انتهاء التصويت.

أما عن المواجهات المباشرة ، فقد بدأت المنافسة بين السيسي وأردوغان بتقدم وزير الدفاع المصري بنسبة كبيرة على رئيس الوزراء التركي ، ثم تراجع السيسي أمام أردوغان بنسبة بسيطة قبل أن يعاود السيسي التقدم بنسبة 52 % مقابل 48 % لأردوغان قبل ساعات من انتهاء التصويت في السابعة من صباح الخميس بتوقيت القاهرة.

وفي مواجهة ثنائية تتعلق بالملف النووي الإيراني ، والاعتراضات الإسرائيلية على هذا الملف وتهديدها الدائم بتوجيه ضربة لمنشآت إيران النووية ، تقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني بنسبة كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المواجهة المباشرة بينهما ، بنسبة بلغت 79 % لصالح روحاني مقابل 21 % لنتنياهو.

أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، والذي حصل على لقب شخصية العام الماضي في استطلاع التايم ، فقد تراجع بشدة في المواجهة الثنائية أمام عميل المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن ، والذي فر إلى روسيا بعد أن كشف عن أسرار استخباراتية وضعت الولايات المتحدة في موقف حرج أمام المجتمع الدولي ، وقد حصل سنودن على 80 % من الأصوات في المواجهة المباشرة مع أوباما مقابل 20 % للرئيس الأمريكي.

وفي مواجهة أخرى ، تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنسبة بلغت 61 % لصالح بوتين مقابل 39 % لصالح ميركل ، كما تقدم الرئيس السوري بشار الأسد على الأخوين تسارناييف ، منفذي التفجير الذي استهدف الماراثون الذي أقيم بولاية بوسطن الأمريكية خلال العام الجاري ، وقد حصل الأسد على 85 % من أصوات المواجهة المباشرة مقابل 15 % للأخوين تسارناييف.

وفي إجمالي التصويت للشخصيات المئة ، تصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي التصويت قبل نهايته بساعات ، وجاء في المراكز من الثاني إلى العاشر كل من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والنجمة الأمريكية مايلي سايرس ، والسياسي الهندي نارندرا مودي والرئيس السوري بشار الأسد ، والسياسية الأمريكية ويندي ديفيس وعميل المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن ، والناشطة الباكستانية مالالا يوسف والممثل الأمريكي جيمي فالون والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان على الترتيب.

 

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