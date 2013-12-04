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تأجيل دعوى تعيين القرضاوي بـ “كبار العلماء” بالأزهر لـ 10 ديسمبر

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تأجيل دعوى تعيين القرضاوي بـ “كبار العلماء” بالأزهر لـ 10 ديسمبر تأجيل دعوى تعيين القرضاوي بـ “كبار العلماء” بالأزهر لـ 10 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها عدد من العاملين بالمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ ، طالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ يوسف عبد الله القرضاوى، بعضوية هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، لفقده أحد شروط الاستمرار فى الوظيفة إلى جلسة 10 ديسمبر الجارى، لتقديم شيخ الأزهر تقريره حول الواقعة الخاصة بمخالفات القرضاوى.

وطلبت المحكمة من شيخ الأزهر، تقديم تقرير عن التزام الشيخ القرضاوى فى فتاويه ضد الأزهر، والجيش، والشرطة، بمنهج الأزهر، علمًا، وسلوكًا من عدمه، ورأى الأزهر فى هذا الشأن.

وكان القرضاوى، قدم منذ يومين استقالته المشروطة، من هيئة كبار العلماء بالأزهر، موجها إياها للشعب المصرى، عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

كانت هيئة المفوضين، برئاسة المستشار سمير عبد السلام، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن النظر فى إسقاط عضوية الشيخ القرضاوى من عضوية هيئة كبار العلماء من عدمه، وجاء فى التقرير أن القرضاوى حرّض على العنف، الذى أثمر عن إراقة دماء المصريين، وتطاوله على شيخ الأزهر والمفتى.

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