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انقباضات البروستاتا مشكلة تواجه الرجال فى الشتاء

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انقباضات البروستاتا مشكلة تواجه الرجال فى الشتاء انقباضات البروستاتا مشكلة تواجه الرجال فى الشتاء

إذا كنت تعانى من مشاكل التبول فى الشتاء، فاحذر فقد تعانى من انقباضات بالبروستاتا، فهو يزداد مع الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ولكن ما أسباب الإصابة بتلك الانقباضات وكيف يمكن الوقاية منها؟

أكد الدكتور أيمن صلاح استشارى المسالك البولية، أن البروستاتا هى غدة لدى الرجال وتعمل كصمام داخلى وتتحكم فى خروج البول للرجال، وقد تحدث بعض التغيرات والانقباضات لديها فى بعض الحالات كحالات الإمساك المزمن أو فى حالة تناول بعض المضادات الحيوية وترتفع نسب تلك الانقباضات فى فصل الشتاء ومع برودة الجو.

وقال إن كبار السن من الفئات الأكثر عرضة لانقباضات البروستاتا فى فصل الشتاء، حيث تؤدى البرودة إلى حدوث التهابات بالروستاتا وانقباضات داخلية بها.

وأضاف أن تلك الانقباضات تؤدى إلى حدوث صعوبة فى التبول وألم به، مع وجود رغبة فى التبول بالرغم من عدم وجود بول، وقد يستيقظ الفرد ليلاً للتبول أكثر من مرة، وفى بعض الحالات المتقدمة يحدث نزيف.

وأشار إلى أن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى وجود علاقة بين تناول بعض أدوية البرد وبين حدوث انقباضات بالبروستاتا لدى الرجال، وقد يفسر ذلك العلاقة بين الشتاء التى ترتفع بها احتمالات الإصابة بنزلات البرد وبين ارتفاع معدلات الإصابة بانقباضات البروستاتا لدى الرجال، حيث توضح الدراسات أن تلك الأدوية تحدث احتقاناً فى الجسم واحتقانا فى غدة البروستاتا.

ونصح الدكتور أيمن بضرورة المتابعة مع الطبيب المختص فور ظهور أى عرض طارئ لتلقى العلاج المناسب حتى لا تتفاقم المشكلة.

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مصر 365