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"اتحكم فى السكر".. حملة لتحطيم الرقم العالمى للكشف عن الإصابة بالمرض

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"اتحكم فى السكر".. حملة لتحطيم الرقم العالمى للكشف عن الإصابة بالمرض "اتحكم فى السكر".. حملة لتحطيم الرقم العالمى للكشف عن الإصابة بالمرض

فى تحدٍ جديد لتحطيم الأرقام القياسية من صنع المصريين، والتى شهدت ملايين منهم فى الشوارع بأعداد غير مسبوقة أذهلت العالم، قرر اتحاد طلبة الصيدلة إطلاق حملة قومية برعاية المعهد القومى للسكر، وإحدى شركات الأدوية المشاركة فى موسوعة جينيس العالمية لكسر الرقم المسجل عالمياً لعدد الأشخاص الذين يتم الكشف المبكر عن إصابتهم بالسكر، وذلك فى يوم واحد 24 ساعة فقط، طبقاً لشروط الموسوعة.

يذكر أن الرقم القياسى للموسوعة كان فى عام 2012 فى الهند، حيث تم الكشف عن 6562 شخصاً، ويعد التحد الجديد التى تسعى إليه هو الكشف على ٧ آلاف مواطن فى يوم واحد خلال الحملة القومية "اتحكم فى السكر قبل ما يتحكم فيك"، وذلك لتحطيم الرقم العالمى بالموسوعة، حيث يشترك عدة جهات مسئولة لدعم المشروع بكل الإمكانيات المتاحة من أطباء وتمريض وأجهزة قياس السكر وغير ذلك من التنظيم الضخم لإنجاح الفكرة.

وقد تم تحديد إطلاق فعاليات هذا الحدث الكبير لقياس السكر يوم الجمعة القادم داخل مول العرب بمدينة ٦ اكتوبر من الساعة ٩ صباحا إلى ١١ مساءً.
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مصر 365

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