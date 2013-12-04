كيفية التغلب على مشكلة "ضرس العقل"

لماذا يظهر ضرس العقل؟ سؤال يتبادر لأذهان الجميع، فهو يتأخر فى ظهوره عن باقى الأسنان، وقد يسبب العديد من المشكلات بعد ذلك، فكيف يمكننا التغلب على مشكلات ضرس العقل؟

أكد الدكتور محمد مصطفى عضو الجمعية الأمريكية لطب الأسنان وأخصائى طب الأسنان، أن ضرس العقل من الضروس التى كان يستخدمها الإنسان القديم منذ آلاف السنين، وكان وقتها فك الإنسان أكبر حجماً مما علية الآن، لذا فكان يستخدم هذا الضرس فى هضم الطعام.

وأضاف، على مر العصور وحدوث التغيرات الجسمانية للإنسان أصبح ضرس العقل فى آخر الفك، حيث يصعب الوصول إليه أثناء تناول الطعام، لذا فأصبح عديم الفائدة.

وأشار الدكتور محمد مصطفى إلى أن ضرس العقل أكثر عرضة للتسوس لعدة أسباب، منها صعوبة وصول اللعاب إليه، والذى يقوم بعملية تنظيف مستمرة للفم وللأسنان ويخلصه من الميكروبات والجراثيم، وتعتبر الألياف كالسلاطة والفاكهة كالتفاح من المنظفات الطبيعية للأسنان، حيث تزيل كل الطبقات الموجودة على الأسنان عند تناولها، ويحرم درس العقل من تلك الوسيلة الطبيعية، نظراً لمكانة البعيد عن عملية المضغ، فضلاً عن أننا قد نجد صعوبة بالغة للوصول إليه مما يصعب حمايته ومنع تسوسه.

وأكد أنه فى حالات صغيرة جداً ينصح بعلاج ضرس العقل، بينما ينصح الطبيب فى أغلب الحالات بخلع ضرس العقل لتجنب مشكلاته الأكبر التى قد يحدثها فى المستقبل.