8 صيحات تجميلية يكرهها الرجل

الجمال نسبي... لكنك قد تضعين في بعض الأحيان ميكاجاً يحافظ على جمالك الطبيعيّ، أو مكياجاً قوياً، اعتماداً على بعض الصيحات التجميليّة الرائجة.

لكن هل تعلمين أنّ هناك عدداً من الصيحات التي لا تعجب الشريك، وقد لا يراك جميلة أو جذابة، إذا اعتمدتها، من بينها:

1- طبقات الأساس السميكة

على الرّغم من أن الطبقات العديدة من كريم الأساس قد تخفي الشوائب وتغطي العيوب، إلا أنّها ستظهرك بإطلالة غير طبيعية. عند اختلاف لون الوجه والعنق، اعلمي أنك تبالغين في وضع المكياج. بالتالي، إن كريم الأساس الخفيف الوزن هو الطريقة الفضلى لإبراز جمالك الطبيعي، كما أنّ كمية قليلة من البودرة تساعدك في الحصول على المظهر الطبيعيّ الذي سيُعجب شريكك.

2- المبالغة في مستحضرات الشعر

هل تعلمين أنّ المبالغة في استخدام مستحضرات الشعر تصعّب تمرير الأنامل بين خُصل شعرك، وتفقده مظهره الطبيعي.

تجنّبي التسريحات التي تتطلّب الكثير من رذاذ تثبيت الشعر.

3- التسمير الذاتي

إن اخترت اللون المناسب، فسوف تحصلين على السمرة الممتازة. ولكنك قد تميلين، في بعض الأحيان إلى المبالغة في استعمالها. في الواقع، لا يجد معظم الرجال السمرة "البرتقالية" جذابة أبداً، بالتالي احرصي على تسمير البشرة بشكل يضفي نضارة عليها ولا يحوّلها إلى برتقالية.

4- الإكثار في وضع العطر

عندما تبدين جميلة، لا بدّ من أن تفوح منك أيضاً رائحة عطرة. ولكن انتبهي... لا يحبّ الشريك الرائحة التي تصدر عند الإكثار في وضع العطر، كما أن طعم العطر ليس لذيذاً.

5- العيون الدخانيّة القويّة

ترغب كلّ النساء في الحصول على موضة العيون الدخانيّة الجذابة، على الرغم من صعوبة تحقيق مكياج مماثل، فيلجأن إلى المبالغة في تطبيق الظلال الأسود. بالتالي، قبل الإكثار من وضع الظلال الأسود، ضعي القليل من الكحل الأسود؛ فقد تحصلين على النتيجة المرجوة وإن بمظهر أبسط.

6- الشفتان اللزجتان

إن ملمس شفتيك يضاهي أهميةً لونهما، خصوصاً عندما تخرجين إلى موعد مع زوجك. ولو أردت وضع أفضل ملمّع وأكثره ترطيباً، فاحرصي على اختيار ما لا يجعل من شفتيك لزجتين، لأنّ اللزوجة هي إحدى الأمور التي لا تعجب الرجل.

7- رموش عنكبوتية

يحبّ الرجل الرموش الطويلة والكثيفة؛ لهذا عليك باستعمال الماسكرا بطريقة ذكية، بعيداً عن تركيب الرموش الاصطناعية التي قد تظهر رموشك وفق موضة الرموش العنكبوتيّة.

8- أظافر صاخبة

ينجذب الرجل إلى الطلّة البسيطة التي تحمل رقيّاً وأناقة في طيّاتها؛ الأمر الذي ينطبق على الأظافر. فعندما تختارين لوناً أو تصميماً لأظافرك، ابتعدي عن الألوان الصاخبة، مثل النيون أو تلك المظلمة، مثل الأسود، وابتعدي كذلك عن الرسومات الغريبة والداكنة.

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