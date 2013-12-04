أخطاء ترتكبها المرأة بحق شعرها!

حتى تتمتعي بشعر صحي أملس وسلس، عليكِ أن تتبعي قواعد الخبراء والمتخصصين في هذا المجال؛ فنصائح الأهل والأقارب قد تكون خاطئة في بعض الأحيان، وهذا ما يدفع الفتاة أحياناً إلى ارتكاب بعض الأخطاء بحق شعرها، فتجعله غير صحي على الإطلاق.

إليك بعض هذه الأخطاء:

1- تكرار غسل الشعر بشكل يومي

بالنسبة إليك، قد يعتبر الشامبو بمثابة المنقذ لشعركِ المليء بالأتربة والدهون الموجودة في الجو. ولكن الشامبو بالنسبة إلى شعركِ يعتبر منتجاً قاسياً جداً، يقوم بسلب البروتينات والزيوت الأساسية الموجودة في الشعر.

لذلك، فإن معظم خبراء الشعر ينصحون بغسل الشعر مرتين في الأسبوع فقط، مع ضرورة اتباع الشامبو بالبلسم. فالاحتكاك بين الشعر قد يسبّب التلف مباشرة؛ ولذلك، يعتبر بلسم الشعر وكريمات التسريح أساسية لتليين الشعر، من دون إتلافه.

2- الإكثار من منتجات العناية بالشعر

تتميز الفتاة العربية بعشقها لشعرها، والذي يعتبر بمثابة تاج رأسها، ولكنها قد تفرط أحياناً في اهتمامها بشعرها، ممّا يؤدي إلى نتيجة عكسية.

فالإكثار من استخدام أدوات العناية بالشعر، التي تحمي كثيراً، قد يؤدي إلى جفاف الشعر وانقسام أليافه وتلفها. لذلك، فإن خبراء الشعر ينصحون بالاكتفاء باستخدام رذاذ حماية الشعر من الحرارة، مع المداومة على استخدام البلسم بعد الشامبو.

3- تكرار قصّ الشعر للحصول على شعر صحيّ

بالرغم من أن معظم الخبراء أكدوا أن قصّ الشعر يساعدكِ في الحصول على شعر صحي، إلا أن بعض الفتيات قد أفرطن في استخدام هذه النصيحة. فالقص ينبغي أن يكون بشكل منظّم، وبأيدٍ خبيرة، متخصّصة في قص الشعر. ولكنّ عملية قصّ الشعر، باستخدام المقص في المنزل، قد تحول دون حصولكِ على الشعر الصحيّ الذي ترغبين فيه.

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