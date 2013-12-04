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إنهاء احتجاج معلمى مدرسة الشهيد أبو زيد بالسويس

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إنهاء احتجاج معلمى مدرسة الشهيد أبو زيد بالسويس إنهاء احتجاج معلمى مدرسة الشهيد أبو زيد بالسويس

أنهى 26معلما، ومعلمة بمدرسة الشهيد أبو زيد بمنطقة كبرت، بحى الجناين بالسويس احتجاجهم، حيث أوضح المعلمين لـ " اليوم السابع " أن قيادت إدارية بمديرية التربية والتعليم، حضروا لمقر المدرسة، ووعدوهم بحل جميع مشاكلهم، وعلى الفور قرروا إنهاء احتجاجهم وانتظام الدراسة .

قال إيمن فهمى إسماعيل، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس إن مسئولى المديرية، توجهوا للمدرسة، وتحدثوا مع المعلمين، وتم السيطرة بشكل تام على الموقف، مؤكدا أن الدراسة لم تتوقف وتسير بالمدرسة بشكل طبيعى .

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