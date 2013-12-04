بالصور.. بدء مؤتمر الغرفة الألمانية بالأقصر

أكد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر على دعم المحافظة للمبادرة الرائدة التي تتبناها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة من خلال مشروع التدريب المهني لتطوير قدرات العاملين بقطاع البناء والتشييد في مصر وبالتعاون مع شركة المقاولون العرب .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء علاء الهراس السكرتير العام لمحافظة الأقصر .

مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تنمية وتثقيف العامل المصري بأهمية التدريب وتحديد الأفكار والإبداع وإيجاد عمالة فنية مدربة يمكن الاستفادة من قدراتها التدريبية في تنفيذ كبرى المشروعات الاقتصادية في مصر وخارجها .

ومن جانبه أعلن بيتر زينيف مستشار الغرفة الألمانية التجارية بالسفارة الألمانية بالقاهرة على أن هذه المبادرة ستساهم في توفير 110 فرصة للتدريب من خلال فترة تدريبية تصل إلى 6 أسابيع , تسهم في توفير عمالة مدربة تساعد في تنمية وتطوير المنتج المحلي .