George Clooney كما لم ترونه من قبل

اعتدنا على رؤية الممثل الشهير George Clooney يرتدي البدل الرسمية على السجادة الحمراء لأشهر المحافل والمهرجانات السينمائية، ولك أن تتصوري صدمتنا عندما شاهدناه بهذا اللوك الفريد.

ظهر الممثل الأمريكي الشهير على غلاف عدد الفنون السنوي التابع لمجلة "W" ببدلة منقطة حملت توقيع المصمم Giorgio Armani، بتصميم خاص من الفنانة اليابانية Yayoi Kusama التي عرفت بهوسها الشديد بالنقاط، وقد تعاونت في العام الماضي مع دار "Louis Vuitton" في مجموعة مصغرة تغطيها النقاط بألوان مختلفة.

شاهدي في الصور George Clooney كما لم تريه من قبل وأخبرينا برأيكِ.