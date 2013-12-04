3 اتجاهات مميَّزة لهذا الموسم

اعتدنا على رؤية الاتجاهات الشتويَّة المتعارف عليها كل عام كالجاكيتات الجلديَّة،ومعاطف الفرو، والسترات الصوفيَّة، ويمكن أن نعتبر هذه القطع من القطع الكلاسيكيَّة التي يجب توفُّرها في خزانتكِ، ولكن ما هي الاتجاهات المميَّزة التي شاهدناها على منصَّات عروض خريف وشتاء ٢٠١٤ تحديداً؟

في هذا الموضوع نقدِّم لكِ ثلاثة اتجاهات عصريَّة ومميَّزة لهذا الموسم:

١- ستايل البانك Punk

شاهدنا ستايل البانك الجريء في عدَّة مناسبات خلال العام، فقد كان عنوان حفل " Met Gala"لعام 2013، كما شاهدناه بكثرة على منصَّات العروض العالميَّة.

احصلي على هذا اللوك بإضافة المعادن والجلود لإطلالتكِ.

٢- معاطف بألوان مرحة

تعتمد معظم السيِّدات على الألوان المحايدة عند اختيار المعطف الشتويّ الأنيق، وهذه أفضل الطُّرق لاستثمار أموالكِ في قطعة مناسبة لكلّ شتاء، ولكن في هذا العام شوهدت المعاطف بألوان مشرقة ومرحة غلبت عليها درجات الباستيل الجميلة.تمتَّعي بلوك مميَّز هذا العام بمعطف ذي لون مشرق وجميل.

٣- طبعة المربعات

هي أحد آثار انتشار ستايل البانك المذكور أعلاه، لكن يمكنكِ تنسيقها في لوك ناعم وإطلالات في منتهى الأناقة، حرصنا بدورنا على استخدامها في جلسة التصوير الخاصَّة بمجلَّة "سيِّدتي"، شاهدي الصُّور هنا “ما رأيك بصيحة المربعات”.

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