من الأكثر أناقة بين مقدمات برامج الهواة؟

في برامج الهواة، لا تسلّط الأضواء على لجان التحكيم والمتباريات والمتبارين فحسب. فمقدمات هذه البرامج يحصدن اهتماماً كبيراً من قبل المشاهدين، خصوصاً أن لكل واحدة إطلالاتها المتميّزة والفريدة. ففي برنامج Dancing with the star تؤكد لنا كارلا حداد كم أن ذوقها جريء ولافت من خلال الأزياء التي ترتديها. كذلك هي حال هيلدا خليفة التي تجمع في إطلالاتها في برنامج Star Academy بين جرأة الاختيار ورصانتها في آن معاً. الكلاسيكية وهدوء الإطلالة هما الصفتان اللتان تتمتع بهما ناديا النقيب، مقدمة برنامج The Winner is، إذ تختار قصات رزينة ومناسبة لشكل جسمها. أما ريا أبي راشد، التي تتميّز بشخصيتها الديناميكية في Arab’s got talent، فإن أزياءها أقرب الى الكلاسيكية، مع استثناءات بسيطة تُسجّلها من إطلالة إلى أخرى.

إليك أبرز إطلالات مقدمات برامج الهواة، من برأيك الأكثر أناقة؟

هيلدا خليفة ناديا النقيب ريا أبي راشد كارلا حداد

