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بابا الفاتيكان: عملت حارسا في ملهى ليلي بالأرجنتين

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بابا الفاتيكان: عملت حارسا في ملهى ليلي بالأرجنتين بابا الفاتيكان: عملت حارسا في ملهى ليلي بالأرجنتين

كشف بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، عن عمله كحارس في ناد ليلي بالأرجنتين في وقت سابق من عمره ،حسبما أفادت «سي إن إن»، الأربعاء.

وبحسب صحيفة الفاتيكان الرسمية، فإن البابا فرانسيس لم يقدم أي معلومات إضافية أو تفاصيل عن اسم النادي الليلي الذي كان يعمل فيه، أو أي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.

وأضاف البابا في تصريحات بكنيسة خارج العاصمة الإيطالية، روما، أنه كان يمسح الأرض ويقوم بتجارب داخل مختبرات كيميائية، وذلك ليؤكد بأنه «بابا للناس أجمعين».

وأشار البابا إلى أنه عمل أيضًا في تعليم الثقافة وعلم النفس، الأمر الذي اكتسب منه علمًا ومعرفة بكيفية إرجاع الناس للكنيسة.

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