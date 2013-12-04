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روسيا ترسل 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

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روسيا ترسل 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا روسيا ترسل 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أرسلت روسيا 25 طنا من المساعدة الإنسانية إلى ميناء اللاذقية بسوريا على متن طائرة من طراز "إيل – 76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.

وذكرت وكالة أنباء "إيتار ــ تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، أن محافظ اللاذقية استقبل طائرة وزارة الطوارئ الروسية فى المطار الدولى.

يُذكر أن وزارة الطوارئ الروسية قد نقلت إلى سوريا ولبنان والأردن فى عام 2013 أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية، خصص 70 طنا منها للاجئين الفلسطينيين فى سوريا، وتضمنت هذه المساعدات خيم ومولدات للطاقة الكهربائية وأثاث وبطانيات ومواد غذائية، وغيرها.

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