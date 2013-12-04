"سيدتي نت" تكشف ظروف مقتل والد الفنانة دارين حمزة

تحدّث علاء مرعي المسؤول الإعلامي للفنّانة دارين حمزة لـ "سيدتي نت"عن ظروف مقتل والد الفنانة دارين حمزة، وفق ما أخبرته هي شخصياً، وقال" توجه الفقيد يوم السبت الماضي ظهراً الى الميكانيكي، إلا أنّ الأخير طلب منه أن يعود بعد نصف ساعة لكنه لم يعد ابداً، وجرى البحت عنه طيلة ليلة السبت في المخافر والمستشفيات الى أن عثرت عليه الجهات الأمنية مرمياً وهو مقتول في منطقة "السعديات" يوم الأحد بعد الظهر. كان مطعوناً بالسكاكين والسيارة ليست معه، فتبين أنّ جريمة القتل حصلت بسبب السرقة، ويبدو أنّ الضحية على ما يبدو قاوم الجناة ولذلك قاموا بطعنه بالسكاكين".

وتابع مرعي "الأحد ليلاً تعرّف أهل المغدور على الجثّة، وتمّ دفنه في قريته في منطقة "عاليه" بوجود الأهل والمقربين وبعيداً عن الإعلام.

ونفى مرعي أن تكون عملية القتل لها علاقة بالثأر وقال "هذا الكلام غير صحيح بالرغم من أنّ البعض قال كلاماً مماثلاً، وكل الدلائل تشير حتى الآن إلى أنّ الدافع وراء القتل هو السرقة. هو كان يقود سيارة فخمة من نوع "مرسيدس" ولكن ما لبثت أن عثرت عليها الجهات الامنية يوم الأثنين".

وبالسؤال عن وضع دارين النفسي قال علاء "هي وعائلتها في حالة سيئة جداً خصوصاً أنّ دارين لم تعرف بخبر اختفاء والدها يوم السبت بسبب انشغالها بتصوير مسلسل "لو" .