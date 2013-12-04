المشترك السعودي عبدالله: "ستار أكاديمي" لعبة والخطر موجود دائماً

عبدالله عبد العزيز، المشترك السعودي في برنامج "ستار أكاديمي 9"، لفت أنظار المشاهدين إليه، بفضل موهبته الغنائية والتمثيلية وخفة ظله التي تهيمن على خشبة المسرح، وتتمثل في هواية تحضير "المقالب" لزملائه في الأكاديميا، وأحياناً لبعض الفنانين الذين يحلون ضيوفاً على الأكاديميا.

عبدالله الذي يقف دائرة الخطر اليوم، للمرة الأولى، كان قد أشار في مقابلة سابقة مع "سيدتي نت" إلى أن برنامج "ستار أكاديمي" لعبة، والخطر موجود في كلّ وقت مكان. وهو رغم خروج أصدقائه المقربين ماريا وعيسى المرزوقي الذي يعتبر أن مشتركة آراب آيدول يسرا سعوف هي من شجعته على الإشتراك بستار أكاديمي، ويشتاق أكثر شيء إلى أمه.

إليكم نص الحوار:

من شجعك على المشاركة ببرنامج «ستار أكاديمي 9»؟

شجعني على السير في مشوار الفن و"ستار أكاديمي" أحد أنسبائي (صهري) وجميع أصدقائي وأهلي.

هل تشعر بأنك مؤهّل للوصول إلى النهائيات؟

بإذن الله نعم، لأنني لم أشترك إلا للوصول إلى النهائيات، وهي حلمي الذي أطمح إليه منذ سنين، عبر إظهار أقصى ما لديّ من إمكانيات، تمهيداً للعمل على إيصال صوتي وإحساسي إلى كلّ العالم، إن شاء الله.

من الطالبة أو الطالب الذي تراه أبرز منافس لعبدالله في الأكاديميا؟

أعتبر في هذا الموسم أنّ جميع الأصوات جميلة ومنافسة. وبالنهاية، لكلّ مجتهد نصيب.

هل تتوقع أن تكون تسميتك "نومينة" محظورة لغاية الآن على الأقل؟ )هذه المقابلة أجريت قبل تسميته نومينيه)

الحمدالله، أولاً وثانياً. سوف أعمل على نفسي أكثر، وهذا إن دلّ على شيء فهو أن الأساتذة راضون عني. سوف أجتهد أكثر، برغم أننا نخوض في لعبة، والخطر موجود في كلّ وقت، وفي كلّ مكان.

هل درست الموسيقى من قبل في معهد خاصّ؟

بشكل مبسّط...درست علم المقامات والغناء الطربي، ولكن لن أتوقف عن العلم في مجالي وتطوير نفسي في هذا المجال.

بعد خروج عيسى وماريا، من الأقرب إلى عبدالله بين الطلاب؟

كانت صدمة كبيرة لي فعلاً، ولكن بات الكلّ قريباً مني الآن، فسكينة ورنا وزينب قريبات مني جميعهنّ.

نشعر أنك مسالم وتعتذر من الجميع عند وقوعك في الخطأ؟

فعلاً، فأنا بطبعي لا أحبّ أن أكون مكابراً. هذا مبدئي في الحياة ولن أتخلى عنه.

إذا لم تفز أنت باللقب، فمن تتوقع أن يكون الرابح؟

الجميع أصواتهم رائعة، ويستحقون اللقب بلا شكّ؛ لذا لا أستطيع التوقع.

أنت موهوب، ولديك أسلوب في التمثيل والغناء، فهل هناك من يدعم عبدالله؟

ليس هناك من شخص معيّن. أملك الثقة بالنفس، وهي ما يميّزني عن غيري، وعلامة فوق علامة ما يدعمني الآن. أما الغناء فأحبه منذ صغري، وصهري وأصدقائي وعائلتي هم من دعموني فيه.

هناك من يلقبك بالكينغ عبدالله، وهو لقب الفنان المصري الكبير محمد منير؟ فما تعليقك؟

محمد منير فنان كبير، وهذا شرف لي، وهذا توفيق من الرب. بالفعل أنا سعيد جداً بهذه التجربة.

بيتي توتل قالت إنك مشروع ممثل ومخرج، أيهما تفضل أنت؟

الغناء هدفي بلا شكّ، والتمثيل والإخراج يساعدانني في ذلك كثيراً، فكلاهما مكمّل للآخر.

هل تشعر بأنه سيكون لك جمهور يحبك بعد خروجك من الأكاديميا؟

إن شاءالله. أتمنى ذلك؛ وهذا ما يتبيّن لي أحياناً، لأنه لا يمكن الاستمرار من دون دعم الجمهور لي.

من الشخص الذي اشتقت كثيراً، منذ دخولك إلى الأكاديميا؟

أمي.

ماذا تحب أن تقول للجمهور الذي يتابعك؟

أحبكم جداً، وسوف أبذل قصارى جهدي، كي لا أخذل الجمهور الذي أحبّني أبداً، وهم تاج على رأسي، ومنهم أستمدّ قوّتي واستمراريتي، ومن الله التوفيق.

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