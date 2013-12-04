الرجال الأكثر إثارة لعام 2013

بعد أن اختارت مجلة "People" الأمريكية المغني والموسيقي Adam Levine ليكون "الرجل الأكثر إثارة في العالم"، أصدرت مجلة "Glamour" البريطانية لائحة تضمّ 100 رجل هم أكثر الرجال إثارة لعام 2013.

وقد حلّ في المرتبة الأولى Henry Cavill المعروف بشخصية Superman ليطيح بالنجم Robert Pattinson الذي احتلّ هذا المركز لأربعة أعوام متتالية، ولم يبتعد كثيراً فحلّ في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث، فقد حلّ الأسترالي Liam Hemsworth ليتبعه أخوه Chris Hemsworth في المركز السابع، وجاء في المركز الرابع Tom Hiddleston والمركز الخامس كان من نصيب Benedict Cumberbatch.

واحتلّ المركز السادس نجم "One Direction" Harry Styles متخطّياً نجم "البوب" Justin Bieber الذي حلّ في المرتبة العاشرة.

وجاء Leonardo DiCaprio في المرتبة 29 و Bradley Cooper في المرتبة 55 و Justin Timberlake في المرتبة 64، في حين جاء Brad Pitt في المرتبة 95 وكانت المرتبة 96 من نصيب Ashton Kutcher.

أما الممثل George Clooney، العازب الأشهر في هوليوود، فقد كان آخر الرجال الأكثر إثارة حيث حلّ في المرتبة 100 لأكثر الرجال إثارة لعام 2013.

يذكر أن Adam Levine الذي احتلّ المرتبة الأولى في مجلة "People"، جاء في المركز 93 حسب لائحة مجلة "Glamour".

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