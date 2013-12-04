تابعوا أولاً في "سيدتي نت" صور وكواليس كليب نانسي الجديد

بيروت_ متابعة وتصوير: زلفا رمضان تصوير: سامي عازوري

أغنية "ما أوعدك ما أغير" أغنية خليجية جديدة للفنانة نانسي عجرم، من كلمات مبارك الحديبي وألحان طلال وتوزيع طارق عاكف، تحمل في مضمونها الكثير من الحب والشك والغيرة وكبرياء الحبيبين. هذا المضمون حمل المخرج فادي حداد أن يكتب قصة من واقع حياة القصور وما تحمله من مشاعر حب صادقة. "سيدتي" زارت موقع تصوير "الكليب" والتقت نانسي عجرم التي ظهرت بـ "لوك" أميرة.

استغرق تصوير "الكليب" أربعة أيام توزّعت بين منطقة الذوق والأسواق القديمة في منطقة جبيل. واستغرق التحضير له مدة شهر ونصف حيث أحضر فادي حداد كافة الملابس المطلوبة من تركيا والتي بلغت 180 بدلة إلى جانب 9 خيول. وشاركها التصوير الوصيف الأول لملك جمال لبنان إيلي بو مصلح.

"الكليب" تدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين أميرين في قصر كانا قد نشآ معاً منذ الصغر. وعندما بلغا سن الشباب بدأت تراقبه من بعيد. وهو يمشي في باحة القصر وإلى جانبه أميرات أخريات. وهذا ما كان يثير غيرتها عليه. في حين كان هو يخفي بأسلوبه الخاص اهتمامه بها وغيرته عليها . قصة "الكليب" عاطفية بمثابة رواية من ألف ليلة وليلة.

"سيدتي نت" التقت نانسي في كواليس الكليب ودارت هذه الدردشة:

*هل وافقت مباشرة على قصة "الكليب" عندما عرضها عليك المخرج فادي حداد؟

أكيد. فأنا أحب هذه القصص التي تحمل الكثير من مشاعر الحب والغيرة.

*هل هذا هو التعامل الأول لك مع فادي حداد بشكل جدي؟

أول تعامل لي معه بـ"كليب" بهذا المستوى. حقيقة، فادي مخرج يحب عمله كثيراً وهادئ ومريح وصورته جميلة جداً.

*هل ستطرحين أغنية "ما أوعدك ما أغير" في ألبومك المقبل ؟

لا، هذه الأغنية سأطرحها منفردة قبل الألبوم.

*ماذا يتضمن ألبومك ومتى ستطرحينه؟

أهم ما في الألبوم أغنية "نام بقلبي" من ألحان أخي نبيل جونيور وكلمات سمير نخلة. وهي أغنية جميلة جداً. وأنا سعيدة جداً بأنني سأغني من ألحان أخي نبيل . وسأطرح الألبوم في الشهر الأول من السنة الجديدة.

* كيف كانت سنة 2013 بالنسبة لك؟

فنياً، كانت سنة جميلة. لكن، نفسياً وإنسانياً، كانت سيئة عليّ وعلى كل الناس بسبب الأوضاع الأمنية. أتمنى أن تحمل السنة الجديدة هدوءاً وأماناً لكل اللبنانيين والشعب العربي.

*ألمحت الفنانة نجوى كرم خلال حديثها عن برنامج Arab Idol في لقاء أجرته معها "سيدتي" وبدون ذكر اسمك أن هناك فنانين وجودهم وعدمه نفس الشيء في اللجنة، ما ردّك؟

لم أقرأ الخبر. وإذا كان صحيحاً أعتبره ردة فعل إيجابية تجاهي وليست سلبية.

*ذكرت كارول سماحة لـ"سيدتي" بأنك من الفنانات اللواتي اتصلن بها مباركة لها زواجها ؟

صحيح، لقد سعدت كثيراً بزواجها. وأتمنى من الله أن يرزقها ببنت لكي تعيش شعور الأمومة؛ لأنه شعور فوق الوصف.

*لماذا تمنيت لها بنتاً تحديداً؟

ربما لأن لدي ابنتين وتربية البنت جميلة جداً. المهم أن يرزقها ربنا بطفل.

*هل تتمنين أن ترزقي بصبي؟

ما أتمناه أن يرزقني ربي طفلاً خلقته كاملة وصحته جيدة. "مش مهم بنت أو صبي".

هل الأجواء من "حريم السلطان"؟

وصف المخرج فادي حداد نانسي عجرم بأنها فنانة بكل معنى الكلمة قائلاً لـ"سيدتي": "نانسي لا تملك صوتاً جميلا فقط بل قدرة تمثيلية عالية. أداؤها للمشهد يستغرق مني تصويره مرة واحدة. فلا أعيد تصويره مرة أخرى. وهذا ما يريح المخرج. فهي فنانة محترفة جداً حتى فريق عملها منظّم ومحترف. جيجي لامارا شخص أحب العمل معه. فهو يعطي للعمل قيمته المعنوية والمادية .وهذا "الكليب" تكلفته عالية جداً. وحول إذا كان فادي قد استوحى فكرة التصوير من أجواء مسلسل "حريم السلطان" كونه استعان بملابس من تركيا، نفى ذلك مؤكداً أن "الكليب" هو عبارة عن أجواء الحياة في القصور تعكس نص الأغنية الخليجية التي يصوّرونها.

لقاء خاص بعد التصوير

بعد انتهاء نانسي من تصوير "الكليب"، زارتها السيدة كلير عواضة وقدمت لها كتاباً بعنوان believe to achieve مختص في كيفية تعليم المشاهير في العالم على استخدام الكاريزما الموجودة في شخصيتهم. وقالت كلير لنانسي: "أنت الفنانة الأكثر شهرة وأنت في عمر صغير واستطعت أن تكسبي قلوب ومحبة الكبار والصغار" . شكرتها نانسي وجلست معها حوالي ربع ساعة تستمع إليها بإمعان. وهذا ما لفت السيدة عواضة لاهتمام نانسي وحسن استماعها لها. فقالت لها نانسي: "أنا أحب الاستماع لأنني أحب أن أتعلم دائماً كل شيء وأعمل بأي نصيحة توجّه إليّ". ودار نقاش بينهما حول أمور كثيرة في الحياة.



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