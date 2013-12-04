"المعلمين" تخاطب "المالية" لبيان أسباب استبعادها من الأدنى للأجور

استنكر الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، استبعاد المعلمين من تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقرر تطبيقه بداية من يناير 2014، مؤكداً أن النقابة بدأت فى مخاطبة وزارتى التربية والتعليم، ووزارة المالية لمعرفة أسباب استبعاد المعلمين من الحد الأدنى للأجور.

وأكد الحلوانى، فى بيان أصدره صباح اليوم الأربعاء، أن قرار الاستبعاد يحرم أكثر من مليون ونصف معلم من زيادة رواتبهم أسوة بباقى العاملين فى الدولة، والذين ستزيد رواتبهم مع بداية العام الجديد وهو ما يعد تمييزا ضد المعلم المصرى ليس له سبب مبرر من وجهة نظرنا .

وحذر نقيب المعلمين من مثل هذا القرار مطالباً الوزارة القيام بدورها تجاه المعلم باعتباره الدعامة الأساسية للعملية التعليمية فى مصر، مؤكداً أنه على الحكومة أن تراجع نفسها قبل اتخاذ مثل هذا القرار لما يثيره من غضب بين جموع المعلمين المصريين.

وأكد الحلوانى، أن النقابة تساند المعلمين فى مطالبهم المشروعة وفى حقهم فى أى زيادة لأجورهم بالحد الذى يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة وتتيح للمعلم القيام برسالته السامية على الوجه الأكمل الذى نتمناه.