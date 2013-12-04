أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الاثنين 3 أبريل 2017 -
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة -
4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المعلمين" تخاطب "المالية" لبيان أسباب استبعادها من الأدنى للأجور

Google+ Print
"المعلمين" تخاطب "المالية" لبيان أسباب استبعادها من الأدنى للأجور "المعلمين" تخاطب "المالية" لبيان أسباب استبعادها من الأدنى للأجور

استنكر الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، استبعاد المعلمين من تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقرر تطبيقه بداية من يناير 2014، مؤكداً أن النقابة بدأت فى مخاطبة وزارتى التربية والتعليم، ووزارة المالية لمعرفة أسباب استبعاد المعلمين من الحد الأدنى للأجور.

وأكد الحلوانى، فى بيان أصدره صباح اليوم الأربعاء، أن قرار الاستبعاد يحرم أكثر من مليون ونصف معلم من زيادة رواتبهم أسوة بباقى العاملين فى الدولة، والذين ستزيد رواتبهم مع بداية العام الجديد وهو ما يعد تمييزا ضد المعلم المصرى ليس له سبب مبرر من وجهة نظرنا .

وحذر نقيب المعلمين من مثل هذا القرار مطالباً الوزارة القيام بدورها تجاه المعلم باعتباره الدعامة الأساسية للعملية التعليمية فى ، مؤكداً أنه على أن تراجع نفسها قبل اتخاذ مثل هذا القرار لما يثيره من غضب بين جموع المعلمين المصريين.

وأكد الحلوانى، أن النقابة تساند المعلمين فى مطالبهم المشروعة وفى حقهم فى أى زيادة لأجورهم بالحد الذى يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة وتتيح للمعلم القيام برسالته السامية على الوجه الأكمل الذى نتمناه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم