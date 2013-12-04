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هشام رامز: انخفاض احتياطات النقد الأجنبي خلال نوفمبر

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هشام رامز: انخفاض احتياطات النقد الأجنبي خلال نوفمبر هشام رامز: انخفاض احتياطات النقد الأجنبي خلال نوفمبر

هشام رامز محافظ البنك المركزي

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن احتياطات النقد الأجنبي فى قد شهدت انخفاضا طفيفا خلال شهر نوفمبر الماضى بسبب بعض الالتزامات على الدولة.

أوضح رامز – في كلمته اليوم الأربعاء أمام المنتدى الاستثماري المصري الخليجي- أن مصر تمتلك جهازا مصرفيا قويا جدا ويتمتع بسيولة عالية من النقد المحلي والأجنبي بما لا يضطرنا يوما للاقتراض من الخارج، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي المصري يختلف عن نظيريه باليونان وأسبانيا اللذين يحتاجان إلى ضخ سيولة بهما لاستعادة عافيتهما.

وقال رامز إن البنك المركزي غير مسيس وهو جهاز مستقل تماما في عمله ويعمل بشفافية كاملة، مضيفا أن مصر لم تتأخر يوما عن سداد التزاماتها الدولية، وأن الاقتصاد المصري قوي رغم التحديات والمشاكل التي واجهته، والدليل على ذلك هو توفر العملات الأجنبية في السوق المصري توافر السلع الأساسية.

وأشار رامز إلى أن البنك المركزي لديه خطة الفترة القادمة للتعاون مع شركات التمويل العقاري بما ينشط هذا القطاع خاصة في الإسكان المتوسط.

أ ش أ

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