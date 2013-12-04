نظر دعاوى بطلان الحبس الانفرادي والسماح بأداء صلاة الجمعة لقيادات الإخوان 14 يناير

حددت محكمة القضاء الإداري 14 يناير المقبل لعقد أولى جلسات 6 دعاوي قضائية أقامها محمود أبو العنين محامي الإخوان وكيلا عن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وقياداتها المسجونين والمطالبة بالسماح لهم بأداء صلاة الجمعة جماعة بسجن مزرعة طرة وبطلان قرارات حبسهم في زنازين انفرادية .

واختصم أبو العنين وزير الداخلية ومأموري سجن العقرب وطرة وملحق المزرعة، فيما ضمت صحف الدعاوى عصام العريان ومحمد البلتاجي وصلاح سلطان وخيرت الشاطر وباسم عودة، وزير التموين المقال، وأسعد شيحة وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل المؤيد لجماعة الإخوان وجهاد الحداد وعددا من باقي قيادات جماعة الإخوان المسجونين .

وانتقد محامي المدعين قرارات الحبس الانفرادي ومنع المدعين من آداء صلاة الجمعة باعتبارها متناقضة مع مواثيق لحقوق الإنسان.