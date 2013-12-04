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القوى الثورية بالغربية تنعى الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم

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القوى الثورية بالغربية تنعى الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم القوى الثورية بالغربية تنعى الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم

نعت القوى الثورية والشعبية بالغربية الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم الذى وافته المنية أمس وشيعت جنازته بالقاهرة.

وأصدر اتحاد "الشباب الناصرى الحر" بيانا رسميا نعى فيه الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وتاريخه الطويل من النضال الشعبى, الذى لم يرضخ لأى حكومة من الحكومات الديكتاتوية وظل "صوت الفقراء والمهمشين فى والعالم.

وقال البيان نصا "رحل شاعر الشعب العظيم أحمد فؤاد نجم، تاركا تاريخا طويلا من مواقفه وانحيازاته , وتضحياته التى دفع ثمنها غاليا داخل السجون والمعتقلات، دفاعا عن مختلف القضايا الوطنية, التى عاشتها البلاد على مدى أكثر من نصف قرن مضى، كان آخرها خروجه إلى جانب الشباب فى ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو".

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مصر 365

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