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وزيرة البيئة: مصر مرشحة لرئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة سبتمبر2014

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وزيرة البيئة: مصر مرشحة لرئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة سبتمبر2014 وزيرة البيئة: مصر مرشحة لرئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة سبتمبر2014

قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" خلال مشاركتها فى المؤتمر الدولى "تقييم وحساب رأس المال الطبيعى من أجل الاقتصاد الأخضر" الذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مدار يومين فى العاصمة الكينية نيروبى، إن مرشحة لرئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المزمع انعقاده فى سبتمبر 2014.

وقالت الدكتورة ليلى إن المؤتمر سيناقش أهمية اﻻقتصاد الأخضر فى أفريقيا، وكيفية التحول وزيادة الوعى بأدوات التقييم والحساب لإدارة أفضل فى نظم البيئة فى القارة الأفريقية، موضحة أنه سيتم خلال المؤتمر عرض مجموعة من التجارب الناجحة فى أفريقيا ودول أخرى قامت بتطبيق حساب رأس المال الطبيعى، من أجل الاقتصاد الأخضر باعتباره أهم أولوية بيئية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وأن الشق الوزارى للمؤتمر سيعقد فى اليوم الثانى وذلك لبلورة مناقشات الخبراء وممثلى الحكومات التى ستتم فى اليوم الأول.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تأتى أهمية هذا المؤتمر من خلال الاهتمام الكبير الذى تحظى بها موضوعات الاقتصاد الأخضر فى أفريقيا خاصةً بعد مؤتمر ريو+20 والحديث نحو ضرورة التحول لآليات الاقتصاد الأخضر، وخاصة أن قياس التقدم المحرز فى المؤشرات التقليدية مثل الناتج المحلى من الموضوعات التى تناقش حالياً على أجندة التنمية ما بعد 2015، بهدف زيادة الوعى تجاه أدوات التقييم والحساب لإدارة أفضل للنظم البيئية فى أفريقيا، كذلك يوفر المؤتمر الفرصة لعرض بعض التجارب الناجحة فى أفريقيا ودول أخرى قامت بتطبيق التقييم وحساب رأس المال الطبيعى كخطوة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأخضر هو أحد أهم طرق تعزيز التنمية المستدامة بعد أن أصبح توجها عالميا وضرورة ملحة فى العالم، وهو يتسم بالاستخدام الفعال للطاقة وتخفيض الهدر والتلوث وانخفاض انبعاثات الكربون، ما يقلل من ظاهرة الاحتباس الحرارى كما يحث على الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة والمرأة والشباب والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعات صديقة البيئة .

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