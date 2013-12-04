وزارة الأوقاف تقرّر توزيع الأئمة الجدد على المحافظات الأكثر احتياجا

قررت وزارة الأوقاف توزيع الأئمة الجدد فى المسابقة التى أجرتها الوزارة مؤخرا، والذين هم من المحافظات التى تزيد نسبة إشغال مساجد الأوقاف بها على 70%، وذلك على المحافظات الأكثر احتياجا.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أنه تم اختيار الأئمة الأعلى درجات للمحافظات النائية لأهميتها، كون ذلك واجبا وطنيا، ونظرا لوجود كفاءات متعددة فى المحافظات القريبة التى يمكن الاستعانة فيها ببعض أساتذة جامعة الأزهر والمعلمين الأزهريين بنظام المكافأة، بينما يتعذر ذلك فى المحافظات الحدودية والنائية.

وقررت الوزارة صرف بدل "جذب العمالة" المقرر بالدولة للأئمة المعينين بمحافظات سيناء ومرسى مطروح، وبدء تسلم خطابات التعيين لمن استوفوا الإجراءات وسلّموا مسوغات تعيينهم كاملة من مسجد النور اليوم ولمدة أسبوع وفق برنامج زمنى، بحيث يتم تسليم نحو 600 خطاب يوميا للأئمة الجدد.

وحذرت وزارة الأوقاف من أنه مَن لم يتسلم العمل خلال 45 يوما من تاريخ تسلمه قرار تعيينه يسحب القرار، على أن يوقّع كل إمام قبل تسلمه خطاب التعيين على إقرار بذلك.

ويتسلّم الأئمة الجدد من محافظة القاهرة عملهم فى مديريات أوقاف الفيوم والإسماعيلية وشمال سيناء، وأئمة الدقهلية سيتسلمون العمل فى دمياط وبورسعيد، وأئمة المنوفية والدقهلية سيعملون فى مرسى مطروح، وأئمة المنوفية فى القليوبية، وأئمة كفر الشيخ فى البحيرة، والأئمة الجدد من محافظة الغربية سيتسلمون العمل فى محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والإسكندرية، وذلك وفق توزيع أسمائهم ودرجاتهم فى المسابقة التى أجرتها الوزارة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم عقد دورة تدريبية لكل الأئمة الجدد من مختلف المحافظات الأسبوع المقبل قبل تسلمهم مهام عملهم.

كما أوضحت الوزارة أن قرارها بتوزيع الأئمة الجدد على غير محافظاتهم جاء بعد أن لاحظت الوزارة أن محافظات القاهرة والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ تزيد نسبة إشغال مساجد الأوقاف بها على 70%، فى حين أن محافظات الإسماعيلية ومرسى مطروح والفيوم والقليوبية ودمياط وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء، تتراوح نسبة الإشغال بها ما بين 20% إلى 45% كحدٍ أقصى، لذلك تم التوزيع وفق نسب الإشغال.