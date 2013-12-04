“المحامين بالمنوفية” تدشن حملة للحشد فى الإستفتاء على الدستور

أعلن خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية على تدشين حملة تحت عنوان ” دوار الدستور ” بهدف حث وتشجيع أهالى المحافظة على التصويت فى الإستفتاء على الدستور من أجل إعاده بناء مصر من جديد بعد ثورة 30 يونيو المجيدة .

> وأكد راشد على أن لجنة الحريات العامة لشئون السياسية بنقابة المحامين عقدت أمس إجتماعا من أجل تدشين حملة ” دوار الدستور ” لتعريف أهالى المحافظة بالدستور فى كافه مراكز وقرى المحافظه لتشجيعهم على المشاركة فى الإستفتاء على الدستور ، والتأكيد على أهمية الدستور فى بناء وطن يتمتع بالحرية والديمقراطية.

وأشار أنه لابد من تعريف الأهالى بما تم إنجازه فى الدستور الجديد من دعم للحريات العامة والحقوق الخاصة بالمواطنين وبخاصة فى مجال التعليم والصحة ، وما تم إستحداثه من نصوص جديده لعدد من الفئات المهمشه كالمعاقيين وغيرها من المواد المستحدثة .

وأضاف راشد أن التعريف بالدستور سوف يتم عن طريق عقد عدد من الندوات الهامة فى كافه مراكز المحافظة ، بالإضافة إلى القرى الكبرى أيضا .

ويحاضر فيها عدد من المحامين المتميزين لتعريف الأهالى بالدستور وتشجيعهم على الإستفتاء ، بالإضافة إلى عقد عدد من المؤتمرات العامة فى عدد من المراكز الكبرى ، وذلك بحضور الشخصيات عامة ومميزة وذات ثقة بالنسبة للأهالى لتعريف بالدستور وتشجيع الأهالى على التصويت فى الإستفتاء.