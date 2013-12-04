نصائح مهمة بعد جراحات السمنة

عندما يخضع مريض السمنة إلى أحد الجراحات لتقليل الوزن، فلابد أن يعلم تماما كيفية المتابعة المطلوبة عقب هذه الجراحات، فالمتابعة لا تقتصر على قياس الوزن فقط ولكن تختلف المتابعة باختلاف نوعية الجراحة.

يقول د. شريف نبيل أخصائى جراحة السمنة والمناظير مستشفى مصر للطيران، إنه بعد كل أنواع الجراحات يتبع المريض نظاما غذائيا، وتكون السوائل هى الأساس فيه فى أول 3 أسابيع بعد الجراحة ثم يبدأ الأكل المهروس أو المطبوخ جيدا فى الفترة التى تليها، ويؤجل تناول أطعمة مثل اللحوم الحمراء والخبز حتى مرور 8 أسابيع بعد الجراحة.

وأشار الدكتور إلى أن متابعة جروح العملية تكون بسيطة لأن الجراحة تكون بالمنظار فتكون الجروح صغيرة وتحتاج فقط غيارا يوميا لمدة أسبوع.

وأوضح شريف أن الأدوية التى يحتاجها المريض بعد تلك الجراحات لا تتعدى أدوية لتقليل ارتجاع المرىء وأدوية مضادة لالتهاب المعدة وتقليل الأحماض التى تفرز بواسطة المعدة.

وأضاف أن حزام المعدة يحتاج إلى تضييقه وذلك من خلال حلقة معدنية توضع تحت الجلد فى منطقة البطن، والتى يتم الحقن بداخلها حتى يضيق الحزام حول المعدة.

أما تحويل المسار هى أكثر العمليات الجراحية التى تحتاج إلى الاهتمام بالمتابعة، حيث يحدث نقص فى فيتامين B12 والحديد والكالسيوم، وذلك بسبب سوء الامتصاص نتيجة عملية التحويل ذاتها، ولذلك يحتاج المريض إلى تعويضها فى صورة أقراص ويداوم عليها المريض لفترات كبيرة.

وعن التكميم لا يحتاج إلى متابعات طويلة إلا من حيث النظام الغذائى والذى يسرى أيضا على بقية الحالات وهى من مميزات تلك الجراحة.

وأكد شريف على أن الرياضة فى صورة المشى مهمة فى الفترة الأولى عقب الجراحة خاصة فى أول 4 أسابيع، ويفضل أن تكون من 20 إلى 30 دقيقة يوميا.

بالنسبة إلى الحمل والإنجاب فيفضل تجنب الحمل لمدة عام بعد جراحة التكميم وعام ونصف عقب جراحة التحويل.