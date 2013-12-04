وفد الدبلوماسية الشعبية يصل الصين لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر

وصل صباح اليوم الأربعاء، وفد الدبلوماسية الشعبية المصري إلي العاصمة الصينية بكين مستهلاً زيارة تأتي في إطار الجهود التى ستقوم بها الوفود الشعبية المصرية في دول العالم لشرح التطورات الإيجابية الجارية فى مصر وحقيقة الأوضاع التى تعيشها مصر بعد ثورة 30 يونيو ومستقبل خارطة الطريق التى تعبر عن إرادة الشعب المصري.

وتعد هذه الزيارة هي الخارجية الثانية الهامة للوفد الشعبي بعد محطته الناجحة في روسيا ، وفي إطار الجهود المصرية على المستويين الرسمي والشعبي لشرح حقيقة ما حدث في 30 يونيو من أنها ثورة شعبية تعبر عن إرادة حقيقية للشعب المصري.

ومن المقررأن يلتقى الوفد الشعبي بعدد من المسؤولين الصينيين بالخارجية والحزب الشيوعي ويتم تبادل الحديث حول القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام ، وشرح الموقف السياسي المصري الحالي والإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق المستقبل السياسي الأمثل والأفضل للمصريين وما تم تنفيذه فعليا علي أرض الواقع فيما يتعلق بخارطة الطريق خاصة بعد انتهاء لجنة الخمسين من تعديل دستور 2012 إيذانا لعرضه للاستفتاء الشعبي.

ويتطرق الوفد خلال الزيارة مع الجانب الصيني للفرص الاستثمارية فى مصر وتشجيع رجال الأعمال الصينيين على الاستثمار فى مصر ، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر بما يؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية إلي الصين، وذلك فى ظل الأجواء الإيجابية التى تعيشها مصر على طريق الاستقرار والتنمية بناء على القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية فيما يتعلق بتنشيط والتشجيع علي الاستثمار.

وكان فى استقبال الوفد بمطار بكين السفير المصري لدى بكين مجدي عامر، والمستشارة الإعلامية هدي فؤاد ، حيث من المقرر أن يعقد الوفد الشعبي المصري بمقر السفارة المصرية مؤتمرا صحفياً بعد غد الجمعة تحت عنوان “صورة مصر الحقيقية”

بحضورمختلف ممثلى وسائل الإعلام الصينية والتليفزيون المركزي الصيني وعدد من ممثلى وسائل الإعلام العالمية العاملة ببكين للرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول الأوضاع الحالية فى مصر والمسار الحالى لخارطة الطريق وتفنيد مزاعم وإدعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية والمحطات الفضائية المغرضة التى تعمل ضد مصالح الشعب المصري عبر ترويج الأكاذيب والمغالطات.

أ ش أ