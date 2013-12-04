محافظ الأقصر يمنع الإجازات بدون راتب للأطباء

قرر اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر منع تجديد الأجازات بدون راتب للأطباء أو منحهم إياها بإستثناء الأجازات الواجبة للسفر إلى الخارج مشددا على محاسبة الأطباء المقصرين في أداء عملهم وإعفائهم من الوظائف واستبدالهم بغيرهم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور ممدوح وشاحي وكيل وزارة الصحة بالأقصر وأعضاء نقابة الأطباء ومدير وأطباء مستشفى الأقصر العام لبحث مشاكل المستشفى ووضع حلول فورية لها .

استمع المحافظ لمشاكل المستشفى الخاصة بنقص عدد الأطباء والأدوية والقصور في بعض نواحي الخدمات ، واقترح بسد العجز في الأطباء بالإنتداب من الخارج ووقف الأجازات بدون راتب وتكثيف الجولات المفاجئة لكشف المخالفين من الأطباء وإحالتهم للتحقيق في حالة تقصيرهم عن أداء المهام المنوطين بها.

وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة تشغيل الأقسام المتوقفة عن العمل بمستشفى أرمنت لنقص عدد الأطباء سواء العمليات أو العناية المركزة عن طريق إستكمال التعاقدات وفتح القسم خلال اسبوع مشيرا إلى تجاوب وزيرة الصحة في هذا الصدد .

كما وعد بدراسة قرار علاج الحالات التي يتم تحويلها من مستشفى الأقصر العام إلى المستشفى الدولي بالمجان وهو القرار الصادر من الأمانة العامة للمراكز الطبية والذي كان معمولاً به في السابق .

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن اجتماعا سيعقد مع مديري المستشفيات خلال الاسبوع القادم لبحث مشاكل ومتطلبات كل مستشفى على حدة للعمل على توفير المتاح من الخدمات حسب الإمكانيات ، وحث الأطباء على الإنتظام في العمل مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بتغيير مدير إدارة الصيدلة بالأقصر وخفف عجز الأدوية إلى 19 صنف بعد أن كان النقص في كمية الدواء بمعدل حوالي 40 صنف بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه ميزانية للدواء وذلك للمساهمة في مضاعفة الكمية وتزويد المخازن بالأدوية لافتا إلى وجود دراسة بإنشاء بنك دم إقليمي بالأقصر.