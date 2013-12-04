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الصحـة: 267 مليون جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال نوفمبر

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الصحـة: 267 مليون جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال نوفمبر الصحـة: 267 مليون جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ان تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال شهر نوفمبر الماضى قد بلغت267 مليون و 717 ألف جنيه .

و أشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي قرارات العلاج على نفقة الدولة التـي تم إصدارها خـلال الشهر الماضي 149ألف و596 قرارعلاج موزعــة بنسبـــة 72.80% لمستشفيات وزارة الصحة ،19.42% للمستشفيات الجامعية،1.51%لمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والوزارات والشركات ،6.04% للمستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيـات الأهليــة و0.23% لمستشفيـات التأميــن الصحـي .

وأضافت وزارة الصحة بأن هذه القرارات صدر منها 16.05% لأمراض الكبد والإنترفيرون، 24.44% لأمراض الكلى والفشل الكلوي ، 16.52% للأورام ، 10.06% لأمراض وجراحات القلب ، 11.31% علاج دوائي للضغـط والسكـر و21.63% للطـــــوارئ وأمــــراض أخـــــرى .

 

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