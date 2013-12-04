القبض على القيادي الجهادي توفيق العفني ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية ببورسعيد ، فجراليوم الأربعاء ، من القبض على الشيخ توفيق العفني القيادي بـ«السلفية الجهادية» بعد مداهمة منزله بحي الزهور ، و الذي كان من ضمن السفيين الجهاديين الذين سافروا إلى أفغانستان خلال الحرب عليها.

وأشارت مصادر بمديرية أمن بورسعيد أن القبض على السلفي الجهادي توفيق العفني جاء تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه بـالتحريض على العنف في أحداث بورسعيد الأخيرة في شهر أغسطس الماضي .

و كانت صفحة ميدان التوحيد ببورسعيد الصفحة الناطقة بلسان مؤيدي الرئيس المعزول قد دونت على صفحتها أن قوة مشتركة من مديرية أمن بورسعيد وجهاز الأمن الوطني مدعومة بمجموعات قتالية ، توجهت الساعة الواحدة من فجر اليوم للقبض على (العفني).