نصر الله يتهم السعودية بالوقوف وراء تفجيري السفارة الإيرانية ببيروت

أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني عن قناعته بأن كتائب عبدالله عزام التي تبنت التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت في الشهر الماضي، مرتبطة بالمخابرات السعودية كما جاء في حديثه إلى قناة “أو تي في” اللبنانية.

واعتبر نصرالله أن “تفجير السفارة (الإيرانية) له علاقة بالغضب السعودي من إيران، لـن المملكة تُحمل إيران تبعات فشل مشاريعها في المنطقة”.

وشن نصر الله هجوما غير مسبوق على المملكة، متهمًا جهاز الاستخبارات فيها بالوقوف وراء التفجير أمام مقر السفارة الإيرانية في بيروت، زاعمًا أن كتائب “عبدالله عزام” التي تبنّت مسؤولية التفجير مرتبطة بالجهاز تمويلًا وتدريبًا.

وجاء في حديث نصرالله أيضا ان القاعدة “أسستها المخابرات الأميركية والسعودية والباكستانية”.

وكان انتحاريان نفذا تفجيرين أمام السفارة الايرانية في منطقة بئر حسن في 19 نوفمبر الماضي، ما أوقع 25 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتبنت الهجوم “كتائب عبدالله عزام”، قائلة إنه رد على مشاركة حزب الله في القتال الى جانب القوات النظامية السورية في النزاع المستمر منذ 33 شهرا. -نقلا عن وكالة أنباء موسكو-