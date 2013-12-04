شركات تأمين بريطانية تخطط لاستثمار 25 مليار إسترلينى بالبنية التحتية

قبل يوم من تقديم تحديث نصف سنوى للميزانية، قالت وزارة المالية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن شركات التأمين فى المملكة المتحدة تعتزم استثمار 25 مليار جنيه إسترلينى (41 مليار دولار) فى مشاريع للنقل والطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى البنية التحتية أولوية للحكومة البريطانية، لأن تعافيا غير متوقع للنمو منذ بداية العام قاده فى الغالب إنفاق المستهلكين الذى قد لا يستمر فى الأجل الطويل.

ويحين موعد إحلال كثير من محطات الكهرباء البريطانية فى العام القادم، وتشهد الطرق والسكك الحديدية والمطارات تكدسا.

وقال نائب وزير المالية دانى الكسندر، إن الاستثمارات الجديدة "اقتراع هائل بالثقة فى اقتصاد المملكة المتحدة"، وستساعد فى تمويل مشاريع استثمارية بقيمة 100 مليار إسترلينى على مدى الأعوام السبعة المقبلة كان قد أعلنها فى يونيو.

ويقول منتقدون، إن ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الأحرار أخطأ بتقليص الاستثمار العام، بعد أن تولى السلطة فى 2010، من أجل خفض العجز فى الموازنة الذى بلغ إجماليه 11% من الناتج المحلى الإجمالى عندما وصل الائتلاف إلى السلطة.