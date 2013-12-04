الأمن العام يضبط 333 قطعة سلاح وينفذ 11 ألف حكما قضائيا خلال 24 ساعة

نفذ قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية، حملاته أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية لملاحقة الخارجين عن القانون، من تجار المخدرات والأسلحة والهاربين وتنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التي تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 72 قطعة سلاح ناري عبارة عن 10 بندقية آلية، و2 رشاش و3 بندقية خرطوش، و13 بندقية غير مششخنة و5 طبنجة، و39 فرد محلي الصنع، و1375 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 223 قطعة سلاح أبيض، كما تم استهداف 7 بؤر إجرامية، بمديريات أمن (القاهرة، الدقهلية، أسيوط) بعدة حملات أمنية، تم ضبط خلالهم بندقية آلية، و5 بنادق غير مششخنة و13 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و21 قطع سلاح أبيض، وضبط 29 قضية مخدرات، وتنفيذ 70 حكما قضائيا.

وتمكنت الحملات من ضبط 240 متهما في قضايا مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت 65,435 كيلو وكمية، من مخدر الحشيش وزنت 4,458 كيلو وكمية من مخدر الهيروين 811 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 60 جراما و12509 أقراص مخدرة.

ونجحت الحملات من ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما، ارتكبوا 18 حادث سرقة متنوعة وضبط 12 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية آلية، ورشاش و9 قطع سلاح أبيض وضبط سجين هارب وتنفيذ 11716 حكما قضائيا متنوعا وضبط 344 دراجة بخارية مخالفة وضبط 20 سيارة مُبلغ بسرقتها.