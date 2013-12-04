محافظ كفر الشيخ يعزى وفاة الفريق طيار رضا حافظ

تقدم المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، بخالص العزاء للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقادة القوات المسلحة، فى وفاة المرحوم الفريق طيار رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربى وقائد القوات الجوية السابق، والحاصل على نوط الواجب العسكرى وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ونوط الخدمة الممتازة.

ودعا محافظ كفر الشيخ- فى بيان عزائه- أن يتغمد الله وزير الإنتاج الحربى الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.