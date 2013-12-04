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تدشين حملة "Clean Alex" لنظافة الإسكندرية بمشاركة "المصريين الأحرار"

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دشنت نيفين عباسى، مؤسسة مبادرة Clean Alex، بالمشاركة مع عمرو مخلوف، من إدارة فندق رويال تيوليب، حملة تطوعية لإزالة القمامة من شارع سوريا، حتى شارع عبد السلام عارف، تحت رعاية اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية.

وأعلن حزب المصريين الأحرار، مشاركته فى الحملة باختيار منطقتين كمرحلة أولى، وهما منطقة المطار والعماروة، واختار ثلاث شوارع بمنطقة المطار "مطابع محرم، وشارع 10، وشارع 30"، أما منطقة العماورة فتم اختيار شوارع "شارع فرن جاد" وشارع مدرسة قباء" وشارع الشرقاوى".

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