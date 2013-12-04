قال الدكتور مدحت عبد الحميد أبو زيد أستاذ الطب النفسى بجامعة الإسكندرية، إن إصابات الفص الجدارى فى الدماغ تؤثر على إحساس الطفل، ويقع الفص الجدارى فى وسط الجمجمة وهو مسئول عن الذاكرة والإحساس العام وصياغة الأفكار، والمراكز الموجودة به هى منطقة الإحساس الأساسية، ومنطقة الترابط الحسى، ومنطقة فيرنيك، ونلخص وظائف الفص الجدارى فيما يلى: الأحاسيس المخية وهى تشمل على التالى: التحديد اللمسى لموضع مثير، وتمييز موضع نقطتين والإحساس بالأشكال الثلاثية، واستقبال المعلومات الحسية والقيام بتشغيلها، مما يعطينا إدراكاً جيداً للعالم من حولنا، وإدراك وضع الجسم فى الفراغ، وله دور فى الوظائف المعرفية كالذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة.

ويشير أبو زيد إلى أعراض إصابة الفص الجدارى يؤدى إلى ضعف الإحساس أو فقدانه فى الجزء المعاكس من الجسم، وفقدان أو اضطراب الأحاسيس المخية، وإصابة المنطقة الحسية الترابطية تؤدى إلى اضطراب القدرة على التعرف وإدراك معانى الأشياء الحسية وهو ما يعرف بالأجنوزيا، وعدم القدرة على التعرف إلى الوجوه المألوفة، وصعوبة القدرة على التركيز، وعجز الحركة أو الأبراكسيا سواء أكانت فكرية أو حركية أو مختلطة، واضطراب صورة الجسم، واضطرابات اللغة وخاصة الوظيفة الاستقبالية، مما يؤدى إلى ما يسمى بالحبسة اللغوية الاستقبالية والتى تتعلق بفهم دلالات الألفاظ ومعانيها.