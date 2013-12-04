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موزع سيارات: المبيعات سترتفع فى 2014 لثبات أسعار الصرف

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موزع سيارات: المبيعات سترتفع فى 2014 لثبات أسعار الصرف موزع سيارات: المبيعات سترتفع فى 2014 لثبات أسعار الصرف

قال عمر بلبع الموزع المعتمد لتجارة السيارات للمنصور وجنرال موتورز وكلاء "أوبل" و"شيفرولية" فى ، رئيس شعبة السيارات بالجيزة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن مبيعات عام 2013 أفضل نسبيا من مبيعات 2012، ويرجع ذلك للنظرة التفاؤلية لسلوك المستهلك المصرى.

وأوضح "بلبع" أن الجميع يتوقع الاستقرار السياسى والأمنى بعد انتهاء حكم الإخوان، بالإضافة إلى ثبات صرف العملات الأجنبية "الدولار واليورو"، وبالتالى عمل شركات السيارات الدءوب لطرح طرازات 2014، كل هذا ينصب فى صالح المستهلك المصرى، وبالتالى زيادة المبيعات خلال العام الجديد 2014.

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مصر 365

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