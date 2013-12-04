بالصور.. تشجير مدخل مدينة العريش وزراعة الحدائق عقب عامين من العنف

يبذل مجلس مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، جهودا مضنية لإصلاح ما شهدته المدينة طوال عامين من العنف، وتسبب فى تكسير الشوارع وإحراق المنشآت وخراب فى الحدائق، عن طريق إعادة زراعة الحدائق ورصف الشوارع وبناء الأرصفة.

قال المهندس محمد فهمى البيك، رئيس مدينة العريش، إنه تم تشجير مدخل المدينة من الجانب الغربى، وحفر بئر مياه ارتوازى ليسقى أشجار الزينة بالمدخل، الذى يعد واجهة المدينة، ويجرى العمل فى الحدائق العامة الأخرى، ويتم الإعداد لرفع كفاءة حدائق البحر من منطقة الخلفاء حتى شرطة السياحة.

> وأضاف "البيك"، أنه تم الانتهاء من إصلاح شوارع كانت تعرضت للخراب وسط المدينة، وجارى إصلاح بقية الشوارع، فضلا عن إنارة الشوارع، لافتا إلى أن العمل فى مدينة العريش يمثل تحدياً لكل الظروف.

من جانبهم تطوع عدد من شباب المدينة، للمشاركة فى تجميل المدينة، وشاركت مجموعة تحمل اسم جروب "يوم لله"، فى التنسيق مع مجلس المدينة لرفع كفاءة حدائق المدينة.