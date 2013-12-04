مدير تعليم بنها: رعاية الموهوبين أسهل الطرق للنهوض بالوطن

أكدت سعاد فرج، مدير عام إدارة بنها التعليمية، على أهمية رعاية الموهوبين وتنمية مهاراتهم لخلق جيل جديد من المبدعين، من أجل النهوض بالوطن، مشيرة إلى أن الإبداع أفضل وسيلة للقضاء على الفتنة، وأسهل طرق النهوض بالوطن ورفعته، مطالبة بتشكيل لجنة علمية من الخبراء لوضع معايير اختيار الموهوبين والمتفوقين، بجميع المراحل التعليمية ولدى كافة فئات التعليم قبل الجامعى.

وأضافت مدير عام إدارة بنها التعليمية، فى كلمتها عقب افتتاح معرض "أنا موهوب"، أمس الثلاثاء، بمدرسة أحمد زويل التجريبية للغات ببنها، بمشاركة 100 طالب موهوب قدموا أعمالا فنية وتكنولوجية، أنه يجب عقد بروتوكولات تعاون بين مديريات التربية والتعليم والجهات الحكومية المحلية، لاستغلال الإمكانات المتاحة بالبيئات المحيطة بالمدارس "ملاعب، ومكتبات علمية، ومسارح"، لإثراء التعلم وتنمية المواهب.

وقالت أميمة إبراهيم، مدير المدرسة، المشرف العام على المعرض، إنه تم إجراء عمليات فرز للطلاب الموهوبين فى مجالات الرسم والغناء والتمثيل والإلقاء وكتابة الشعر والقصة والرواية، والمتميزين فى العلوم والاختراعات على مستوى مرحلتى التعليم الأساسى، بالتنسيق مع إدارة الموهوبين بالمديرية، مشيرة إلى أنه سيتم تصعيد الأعمال المتميزة للمشاركة فى مسابقات الوزارة، وسيكرم أصحاب الأعمال الفائزة.

وأشرف على معرض "أنا موهوب"، عبد المنعم أحمد، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة، ورحاب سمير، وكيل النشاط، وعدد من المعلمين بالمدرسة، وسلمت مديرة المدرسة درع النشاط لمدير عام الإدارة.